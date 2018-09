Urgências com médicos contratados

Médicos contratados para as Urgências é a manchete desta edição do DIÁRIO deste domingo, 23 de Setembro de 2018. E acrescentamos a esta boa notícia: “Dois médicos pediatras vão realizar 1.920 horas entre 1 de Outubro e 31 de Dezembro. SESARAM admite que mais concursos serão abertos até ao final do ano para as especialidades de Ortopedia, Anestesiologia, Neonatologia e Psiquiatria”. Leia tudo na página 2.

Comissões dos bancos geram protestos também é um tema que aborda as novidades nos próximos tempos no sector fincanceiro nacional. “Vários serviços que antes eram gratuitos passaram a ser cobrados pela banca. A 1 de Outubro entra em funcionamento o ‘Comparador de Comissões’ do Banco de Portugal”, incentivamos a ler das páginas 6 à 9.

Outras duas notícias marcam esta edição domingueira. Militar madeirense encontrado morto é uma trágica notícia na secção Casos do Dia, que poderá ler, entre outras, na página 12.

Também o Empate amargo frente o Belenenses, resultado de um “Marítimo sem inspiração” que “só conquistou um ponto” ontem no seu estádio. A ler a crónica nas páginas 16 e 17. Ainda lembramos que o “Nacional visita hoje o Feirense”, a ler a antevisão na página 19.

