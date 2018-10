Universidade da Madeira promove conferência com António Coimbra de Matos

O professor doutor António Coimbra de Matos vai deslocar-se à Universidade da Madeira (UMa), no próximo dia 13, para proferir uma conferência subordinada ao tema ‘Psicanálise Relacional’.

A conferência terá lugar na Sala do Senado, no piso - 2 do Campus da Penteada, das 10h às 11h30, e destina-se a alunos, docentes, colaboradores da UMa, e demais interessados no tema. A participação é livre mediante inscrição prévia através do endereço https://tinyurl.com/psicanalise-relacional.

A organização desta iniciativa está a cargo dos Conselhos de Curso do 1.º Ciclo em Psicologia e do 2.º Ciclo em Psicologia da Educação da UMa, que irá conferir um certificado de presença a todos os participantes.

O orador convidado é psiquiatra, psicanalista, professor e autor de uma vasta obra na área da psicanálise. Ao longo do seu percurso tem-se afirmado como um MESTRE no pensar e na prática em Saúde Mental em Portugal. Como afirma Domingos Neto, no prefácio da obra ‘Vária. Existo porque fui amado’ (2007), “aquele que se fez professor com a finalidade de aprender é, atualmente, provavelmente, o maior pensador da Psiquiatria portuguesa”.