UMa recebe reunião de projecto de investigação internacional sobre lixo marinho

A Universidade da Madeira (UMa) recebe, esta quarta-feira, uma reunião de coordenação do projecto ‘Clean Atlantic’, que tem como objectivo a investigação sobre o lixo marinho, para transpor em medidas concretas e para reportes à OSPAR e CE.

Esta será uma reunião de coordenação de três dias, com 38 representantes de institutos e universidades que fazem parte do projecto que envolve Portugal, Espanha, França, Irlanda e Reino Unido.

Em Portugal participam no projecto a Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território (DROTA), a ARDITI, a DGRM e o Instituto Superior Técnico. Na reunião são 30 as universidades de fora da Madeira representadas.

O projecto CleanAtlantic é cofinanciado pelo programa INTERREG ATLANTIC, com um orçamento total de 3,2 milhões de euros, integrando um consórcio de 13 entidades públicas e privadas de todo o arco atlântico.

A DROTA participa no CleanAtlantic como parceira, conjuntamente, a nível regional, com a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, preside amanhã à sessão de abertura, a decorrer, pelas 09 horas, na Reitoria da UMa.