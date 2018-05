UMa assinala Dia da Universidade na próxima semana

A sessão solene, comemorativa do Dia da Universidade da Madeira (UMa), terá lugar no próximo dia 07 de Maio (segunda-feira).

A sessão irá decorrer no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, entre as 17h e as 18h30, constando do programa: o Cortejo Académico, a Oração de Sapiência proferida pela Doutora Maria Benedita Câmara (professora associada com agregação da UMa) e as intervenções de Carlos Abreu, presidente da Direcção da AAUMa, Susana Teles, administradora da UMa, e de José Carmo, reitor da UMa.

O programa inclui também a entrega dos Diplomas de Bolsas por Mérito aos estudantes com aproveitamento escolar excepcional no ano lectivo 2013/2014 e da medalha da UMa aos funcionários que completam 25 anos de serviço na Instituição.

A encerrar a sessão terá lugar a actuação da TUMa – Tuna Universitária da Madeira e um ‘Madeira de Honra’.