Turistas e profissionais agraciados no Dia Mundial do Turismo

A Madeira volta a celebrar, este ano, o Dia Mundial do Turismo, que se assinala amanhã, dia 27 de Setembro, numa mobilização alargada a maioria dos concelhos da Região.

A secretária Regional do Turismo, Paula Cabaço, encara esta data como “uma oportunidade para homenagearmos quem nos visita, reconhecermos os profissionais pelo seu assinalável percurso em prol do turismo ou pelo seu actual contributo e agradecermos a toda a população mas, também, para sensibilizarmos e incentivarmos os mais jovens a fazerem parte do futuro do sector e a participarem activamente na construção e afirmação do nosso destino, encarado como um todo e com muito para descobrir, promover e realizar em cada um dos seus onze concelhos”.

A par do “figurino oficial desta comemoração – que habitualmente integra a entrega de Medalhas de Mérito Turístico às personalidades que se destacaram no sector e as entradas gratuitas nos Museus, Jardins e outros espaços turístico-culturais” – a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo e da Associação de Promoção da Madeira e com a participação de alunos de Turismo irá dar continuidade à acção ‘Obrigada pela sua visita’.

Neste âmbito haverá distribuição de brindes e flores aos turistas, a par de outras acções de promoção e degustação de produtos regionais, que terão lugar na Avenida Arriaga, em frente ao Posto de Informação Turística e no Aeroporto Internacional da Madeira.

O programa das comemorações integra ainda, ao final do dia, a ida dos representantes da Direcção Regional do Turismo ao ISAL e à Universidade da Madeira.

De destacar, igualmente, pelas 17 horas, a Cerimónia de Lançamento do Livro ‘Igreja de Nossa Senhora da Conceição’, da autoria de Rita Rodrigues, que decorrerá na Igreja Matriz de Machico.

Relativamente ao Programa e paralelamente às acções que irão decorrer em todos os Municípios, destacam-se:

ACTUAÇÕES MUSICAIS

10:00 - 12:00 | Aeroporto da Madeira

10:00 - 12:00 | 13:30 - 14:30 | 15:30 - 17:30 | Funchal, Avenida Arriaga

10:00 - 12:00 | Santana - Posto de Informação Turística

DEGUSTAÇÕES DE PRODUTOS REGIONAIS

10:00 - 18:00 | Funchal, Avenida Arriaga

11:00 - 12:00 | 16:30 - 17:30 | Aeroporto da Madeira

OUTRAS INICIATIVAS

17:00 | Lançamento do livro “Igreja de Nossa Senhora da Conceição” da autoria de Rita Rodrigues - Igreja Matriz de Machico

MUSEUS - ENTRADA GRATUITA

• Casa Museu Frederico de Freitas

• Museu da Eletricidade – Casa da Luz

• Museu Etnográfico da Madeira

• Museu de Arte Sacra (*) Acesso gratuito à Torre, mediante entrada paga no Museu

• Museu do Brinquedo da Madeira

• Museu Militar da Madeira

• Museu de História Natural do Funchal

• MUDAS. Museu de Arte Contemporânea – Calheta

• Casa Museu Colombo - Porto Santo

OUTROS – ENTRADA GRATUITA

• Jardins da Quinta Vigia

• Jardins do Palheiro

• Parque Temático da Madeira – Santana – Desconto 20% entrada

• Universo de Memórias João Carlos Abreu

• Núcleo Museológico Rota da Cal – São Vicente

• Companhia dos Engenhos do Norte – SORUM – Porto da Cruz