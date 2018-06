“Tudo o que façamos em prol das crianças é pouco” disse Rita Andrade

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, esteve no Campo Desportivo do Nacional, numa iniciativa organizada pela Casa do Povo de Santa Maria Maior, que juntou sete escolas da freguesia, num total de 1.164 crianças.

Na ocasião, Rita Andrade referiu que, tendo em conta que as “crianças são o futuro” da sociedade, “tudo o que façamos” por elas “é pouco”.

A secretária aproveitou para parabenizar a Casa do Povo pelo “grande evento” e sublinhou a importância de “continuarmos junto dos nossos jovens, para “uma sociedade mais forte com crianças bem preparadas e motivadas para o futuro”.

Neste dia dedicado às crianças, os jovens tiveram a oportunidade, ao longo dia, de praticar várias actividades, como, pinturas, modelagem de balões, circuitos de carrinhos, tiro ao alvo e bowling.