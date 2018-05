Três sismos no espaço de três dias no mar da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou três sismos de baixa magnitude no mar do arquipélago da Madeira no espaço de três dias.

O último ocorreu às 13h03 do dia 2 de Maio, quarta-feira, a cerca de 60 quilómetros a Sudoeste da Ribeira Brava, com uma magnitude de 1,8.

A rede sísmica nacional detectou outros dois abalos. A primeira actividade, de magnitude 1,9, foi registada às 12h56 de segunda-feira, 30 de Abril, a Sudeste da ilha do Porto Santo. A outra, de idêntica magnitude na escala de Richter, ocorreu à 1h02 da madrugada do dia 1, a Sudoeste das ilhas Desertas.

A última ocorrência sísmica no arquipélago da Madeira tinha sido registada há um mês, no dia 4 de Abril: um sismo a Sul da Ribeira Brava que atingiu 2,3.

Estas actividades sísmicas ocorreram em profundidade no mar e não foram sentidas em terra pela população.

Recorde-se que ontem, no continente, ocorreu um sismo de 2,2 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 20 quilómetros da Marinha Grande, em Leiria, sem causar danos pessoais ou materiais).

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) na região de Coimbrão, distrito de Leiria”, refere o IPMA.

Segundo o documento, o sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, com o epicentro a norte da Marinha Grande.