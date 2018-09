Três PME madeirenses candidatas aos SME Star Awards

A UBQ Madeira, na área da nanotecnologia, a Madebiotech, na área da biotecnologia azul, e a WalkMe Mobile Solutions, na criação de apps são as três empresas nomeadas por Cláudia Monteiro de Aguiar para os ‘SME Star Awards’, que se realizam em Outubro. A europedutada é também vice-presidente da SME (Small and Medium Entrepreneurs) Europe, associação e Europeia representante de pequenas e médias empresas (PME) na Europa que tem como objectivo “facilitar a criação de um ambiente empresarial favorável” a este tecido empresarial dentro da União.

O Grupo do Partido Popular Europeu lançou o mote aos Deputados no Parlamento Europeu para nomearam empresas dos seus Estados-Membros. Cláudia Monteiro de Aguiar, presidente ainda do Grupo de Trabalho do Turismo, escolheu a UBQ Madeira, a Madebiotech e a WalkMe Mobile Solutions a nível regional. A nível nacional Cláudia Monteiro de Aguiar elegeu a DNA Trustag, ligada à nanotecnologia também, e a Addinnovation, com enfoque na agricultura.

Citada pelo seu gabinete de comunicação, a eurodeputada considera esta “‘uma oportunidade interessante sobretudo para as pequenas empresas portuguesas verem o seu trabalho reconhecido e partilhado na União Europeia. É uma forma simbólica de apoiar estas empresas na troca de contactos entre outras empresas europeias que têm em comum os mesmos desafios de início de negócio e que beneficiaram do apoio da União’”.

Estão em competição empresas divididas por oito categorias, PME Internacional, Regional, Família, Startup, Ambiente, Agricultura, Inovação e Vizinhança. Além dos prémios por categorias, no final, entre as vencedoras, será escolhida a melhor PME.

A cerimónia de entrega dos prémios será a 18 de Outubro em Bruxelas, no Parlamento Europeu, com a presença de mais de cem candidatas dos 28 Estados-Membros.