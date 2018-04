Três milhões para requalificar túnel no Norte

As obras no ‘furado’ que faz a ligação entre a Boaventura e o Arco de São Jorge vão ter início neste Verão, devendo ficar concluídas durante o segundo semestre de 2019. O Governo Regional dá luz verde hoje ao projecto do túnel inaugurado em 1953. A Via Expresso, só depois de 2020.

Esta é a manchete da edição de hoje do DIÁRIO que, como não podia deixar de ser, dá grande destaque às comemorações do 25 de Abril na Região.

E foi na Assembleia Legislativa, à margem da sessão solene que o presidente do Governo Regional afirmou que é necessário continuar a combater o Portugal desigual, “o país mais centralista da Europa”. Miguel Albuquerque enviou farpas para consumo interno, numa sessão marcada pela defesa da autonomia e dos direitos laborais. Funchal e Machico foram outros concelhos onde se comemorou Abril, com críticas e elogios.

Noutra área, contamos como uma reflexão sobre orientação sexual na Universidade da Madeira está envolta em polémica.

Saiba na edição de hoje por que motivo a Banda ‘Laid Back’ fecha o cartaz do Festival Aleste. O duo dinamarquês tornou-se famoso com os sucessos ‘Sunhine Reggae’ e ‘White Horse’, na década de 1980.

E na frente desportiva fique a saber que o Porto não vence o Marítimo nos Barreiros há sete temporadas.

Estes e outros temas de inegável interesse estão disponíveis na sua edição do DIÁRIO. Boa leitura.