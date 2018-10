Três aviões tentam aterrar na Madeira

Acaba de partir rumo a Paris o voo da Transavia France que foi um dos dois aviões a aterrar no aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, por sinal dentro do horário previsto.

Uma descolagem que coincide com a presença em espera de três aviões que tentam aterrar na Madeira. Tratam-se dos voos internacionais, um operado pela Small Planet (S5 3311) vindo de Vilnius, outro da Transavia France, com origem em Paris, e ainda o Binter Canarias vindo de Tenerife. Aguardam por oportunidade de aterragem na Madeira. O voo oriundo da Lituânia era esperado às 17h20, enquanto a ligação proveniente de França deveria ter aterrado pelas 18 horas. O voo espanhol tem aterragem para as 18h35.

Na programação de hoje há outros dois voos, incluindo a ligação inter-ilhas com o Porto Santo, ainda em aberto. As restantes 25 chegadas inicialmente previstas, foram todas canceladas.