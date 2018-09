Tolentino Mendonça toma posse como responsável do Arquivo do Vaticano

O arcebispo Tolentino Mendonça toma hoje posse como responsável da Biblioteca Apostólica e do Arquivo do Vaticano, numa cerimónia discreta e informal.

Numa entrevista concedida ao PÚBLICO deste sábado, D. Tolentino afirma que “o silêncio das bibliotecas outra coisa não é do que um impressionante coral com milhões de vozes que atravessam os tempos, cuja audição nos avizinha do inesgotável e fascinante mistério da vida”.

Amanhã vai receber, no festival do diário católico italiano Avvenire, o prémio “Uma vida por... paixão!”



Chegado a Roma, D. José Tolentino deparou-se com a tempestade à volta do Papa. Mas sobre o que se está a passar, o novo bibliotecário da Igreja Católica diz, na entrevista ao PÚBLICO, que “o conselho do Papa Francisco no regresso da viagem à Irlanda é de uma grande sabedoria” e que não é por acaso que “não só dentro da Igreja, mas tantos não-crentes manifestam o seu respeito e admiração por Bergoglio”.



O novo arcebispo foi professor e foi vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, até a sua nomeação em 26 de Junho de 2018. Foi também director da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Nasceu em 15 de Dezembro de 1965 e foi ordenado padre em 28 de Julho de 1990. É um poeta reconhecido e premiado e quem o segue de perto e à sua obra garante que irá longe na hierarquia da Igreja Católica.