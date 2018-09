“Todos temos de trabalhar para a vitória do PS na Madeira em 2019”

O XVI Congresso Regional da Juventude Socialista-Madeira arrancou, esta manhã, em Machico. Na sessão de abertura do conclave, ficou como ideia central o empenho de todos para a vitória do Partido Socialista na Madeira nas eleições regionais do próximo ano.

O deputado Avelino Conceição foi um dos oradores nesta manhã, tendo desejado sucesso a Olavo Câmara para o próximo mandato à frente da JS-M. Aos jovens, disse que o partido vai precisar muito deles, pois têm uma missão a cumprir, lembrando os três actos eleitorais do próximo ano, nomeadamente as Eleições Europeias, Regionais e Nacionais. “Aquela luz que nós víamos ao fundo do túnel, que nunca passou do fundo do túnel, hoje está muito mais perto do início do túnel, mas, para isso, todos nós temos de trabalhar para o bem comum, que é para a vitória do PS na Madeira em 2019”, salientou o parlamentar.

Pelo mesmo diapasão afinou o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, que disse esperar que deste congresso saiam “muitas ideias de políticas para a juventude, porque para o ano vamos precisar dessas vossas ideias para pôr no programa do Governo do PS para a Região Autónoma da Madeira (RAM)”.

“Machico é uma referência da democracia, do 25 de Abril, do poder autárquico aqui na Madeira”, afirmou o autarca socialista, acrescentando que “tem sido uma terra propensa àquilo que é novidade, uma terra pioneira e não tenho dúvidas de que este congresso da JS será o preâmbulo daquilo que acontecerá no próximo ano com as eleições regionais”. “Este será o pontapé de saída aqui em Machico para ganharmos 2019”, referiu Ricardo Franco, considerando que “já é muito tempo com o mesmo partido a governar a RAM” e mostrando-se defensor da limitação de mandatos e que “ninguém se deve perpetuar no poder”.

Por seu turno, o presidente da Concelhia do PS-Machico, Roberto Santos, destacou que o PS já provou que consegue governar as freguesias e as câmaras melhor do que outros partidos e mostrou-se certo que “o PS governará melhor a Madeira do que o partido que a tem governado até agora”.

Quanto a Diogo Viveiros, presidente da Concelhia da JS-Machico, disse acreditar que “venceremos em 2019” e que “o PSD finalmente deixará de governar com as suas políticas enganosas”.