Temperatura abranda mas ainda no amarelo

A temperatura quente justifica que toda a Madeira esteja hoje com aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, embora nas terras altas esteja prevista uma descida dos valores e mesmo a possibilidade de chuva. Na Costa Norte o aviso está em vigor até às 21 horas de amanhã, assim como para a Costa Sul, Regiões Montanhosas e Porto Santo. Embora com valores mais baixos do que nos dias anteriores, o calor não deverá ser desvalorizado e medidas de protecção tomadas, sobretudo no caso das crianças e idosos.

No Funchal a temperatura máxima prevista é de 27ºC, igual na Ponta do Sol e na Ponta do Pargo. Em Câmara de Lobos é de 29ºC, a temperatura mais alta prevista para o arquipélago. Os restantes valores são inferiores.

A Madeira e o Porto Santo estão no vermelho no que diz respeito ao risco de exposição aos raios ultravioleta, com 10 e 8 valores respectivamente, muito elevado, numa escala de 1 a 11.

Para hoje O IPMA prevê períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de precipitação fraca nas vertentes Norte e terras altas a partir do final da tarde. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de Nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas e no extremo Leste da ilha da Madeira.

No Funchal hoje haverá períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, na costa Norte estão previstas ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros; na costa Sul serão de Sueste com 1 metro. A temperatura da água do mar está nos 23ºC.

Machico está com risco elevado de incêndio e o Porto Santo com risco muito elevado.