Taxa de juro no crédito à habitação no máximo de 17 meses

Em Agosto de 2018, a taxa de juro no crédito à habitação na Madeira aumentou para 0,979%, o valor mais alto dos últimos 17 meses, embora a prestação média tenha baixado na RAM para 268 euros, valor que tem-se mantido entre 271 e 268 euros pelo menos nos últimos 20 meses.

Os dados divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística apontam para um acréscimo de 0,002 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior (0,977%). “É o terceiro mês consecutivo no qual aquela taxa cresce”, frisa a DREM.

“O valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação baixou para 268 euros, tendo os juros se fixado em 48 euros (mesmo valor de Julho de 2018) e a amortização nos 220 euros (menos 1€ que no mês anterior)”, acrescenta.

Na prática, o aumento das taxas de juro implicam que o valor continue a fixar-se há vários meses entre os 48 e os 49 euros, sendo que o primeiro valor mantém-se inalterável há 17 meses, enquanto que o capital amortizado tem variado entre os 218 e os 223 euros.

Quanto ao montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação diminuiu para 58.343 euros (58.456 euros em Julho de 2018), sendo um facto de assinalar a diminuição gradual desde o último aumento médio em Novembro de 2017 (59.159) e que interrompera um ciclo de quebra que se prolongava desde Fevereiro de 2017 (60.080 euros).

“A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita situou-se em 1,039%, mais 0,001 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos manteve-se nos 242 euros”, aponta a DREM aos dados do Instituto Nacional de Estatística.

De realçar que comparados os valores em dívida na Madeira aos da média nacional, os madeirenses a pagar crédito á habitação estavam a pagar, em média, mais 26 euros da prestação total, embora estejam a amortizar mais 23 euros que a média nacional, estamos a pagar mais três euros de taxa de juro.

No fundo, o mais relevante é que o capital médio em dívida dos madeirenses é 6.259 euros a mais do que a média do país (52.084 euros), diferença que tem vindo a encurtar, pois há um ano (Agosto de 2017) a dívida média regional era de mais 7.740 euros.