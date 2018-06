Susana Prada visitou trabalhos de remoção de espécies invasoras no Paul da Serra

Susana Prada, Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, esteve hoje no Paul da Serra, numa área que está a sofrer uma intervenção por parte do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, para recuperação florestal daquela zona.

“Estamos a intervir em 400 hectares no Paul da Serra, para remover espécies exóticas invasoras, como a carqueja e giesta, espécies que facilitam a propagação do fogo, para diminuir o risco de incêndio, permitir que o urzal, vegetação indígena, nativa, característica deste habitat de altitude, se expanda e, ainda, para aumentar as disponibilidades hídricas totais da ilha”, explicou a governante, relembrando que o Paul da Serra é a principal zona de infiltração uma vez que tem nevoeiros frequentes e, se estiver coberta de urzes, é possível captar a água do nevoeiro.

Trata-se de um projecto de 400 mil euros para a remoção das plantas invasoras, através de meios mecânicos e manuais, como arranque e corte, estando o trabalho a ser executado de modo a não danificar a vegetação indígena. O material cortado ou arrancado está a ser estilhaçado no terreno, promovendo-se, desta forma, a reposição de nutrientes no solo.