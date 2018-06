$!Susana Prada fala sobre reajustamento da economia para um mundo sustentável

A secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais discursou esta manhã a propósito do Dia Mundial do Ambiente que se comemora esta terça-feira. Susana Prada disse que “temos obrigação de deixar aos que nos seguirão um planeta saudável, resiliente, onde o verde é mais verde e o azul mais azul. As alterações climáticas são inquestionáveis, as consequências estão à vista de todos”. Como as “tempestades impiedosas, chuvas torrenciais, super-tufões, secas mortíferas, incêndios descontrolados, recursos esgotados, espécies extintas, pragas, oceanos contaminados, ilhas de lixo...”

Prada lembrou que “as sociedades desenvolveram-se no pressuposto de que os recursos seriam inesgotáveis. As economias mundiais criaram-se em fenómenos de consumo megalómanos, com objectivos de lucro rápido e na base da sobre-exploração dos recursos naturais” e, agora, “nunca o planeta precisou tanto de nós”. Por isso, sublinhou, “o paradigma do desenvolvimento das sociedades tem de ser alterado. O consumo, tem de ser sustentado e sustentável. Temos que fazer opções, não existe outro planeta Terra”.

Para isso, explicou, será preciso reajustar o sistema económico, já que “as necessidades do Mundo Moderno têm que ter outras origens. As fontes de energia renováveis não podem ser apenas uma opção, têm que ser a opção”. Assim como deve ser a economia circular, a reparação e reutilização dos materiais e dos recursos.

Susana Prada lembrou ainda que a “água deve ser utilizada com regra, sem desperdício. As torneiras devem ser fechadas, os consumos controlados”. E que, em Dezembro de 2015, 195 países criaram um plano de acção para combater as consequências das alterações climáticas, naquele que ficou conhecido por Acordo de Paris: “Este foi um compromisso histórico”, vincou a governante, lembrando que “na lista das prioridades destes países foram colocadas metas ambientais decisivas, que exigem medidas urgentes no combate às alterações climáticas” e que “este é um compromisso de todos, não apenas de alguns”.

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais disse ainda que o Governo Regional tem estado empenhado, “neste que será, sem dúvida, um dos maiores desafios das sociedades modernas”. Como exemplo, Prada mencionou a “criação de faixas corta fogo e os investimentos na limpeza da floresta; a criação de reservas de água em altitude e os investimentos para diminuição de perdas; a reflorestação com vegetação adequada; a gestão de resíduos e tratamento de águas residuais; a criação de áreas marinhas protegidas; o aumento da utilização de energias renováveis”.

Para rematar, ressalvou que a “acção terá de ser global. Do poder político, das escolas, dos hospitais, das empresas, das fábricas, dos consumidores, das nossas casas, da minha e da vossa”.

Na cerimónia também estiveram presentes Francisco Ferreira, presidente da Zero, Filipe Duarte Santos, o secretário Regional de Educação, o comandante da PSP, o comandante da GNR, entre outros.