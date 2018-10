Surpreendido com o muito sol em dia de aviso amarelo para a precipitação? Desengane-se, porque esta tarde já choveu, e bem, nalgumas localidades

É daqueles que está surpreendido com a aparente total ausência de chuva em mais um dia de aviso meteorológico amarelo? Se é, fique a saber que hoje já choveu a bom chover nalgumas localidades da Madeira. A Ponta de São Jorge foi onde mais choveu esta segunda-feira. Ao início da tarde este extremo Norte da ilha da Madeira foi mesmo fustigado pela intensa chuva (32,6 mm/1h – nível de aviso laranja). As outras localidades onde a chuva caída ao início desta tarde também foi particularmente significativa e encaixou no parâmetro de aviso amarelo para a precipitação, foram Santo da Serra (20,0 mm/1h) e Pico do Areeiro (10,5 mm/1h).