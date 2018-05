Somos Todos Monte vai entregar abaixo-assinado na Câmara do Funchal

A Lista Independente Somos Todos Monte vai entregar um abaixo-assinado, recolhido ao longo deste último mês, com o objectivo de sensibilizar a Câmara Municipal do Funchal para avançar com um estudo e consequente intervenção de fundo nas árvores centenárias do Parque Leite Monteiro, como forma de garantir a segurança daquele espaço público de referência.

Antes da entrega formal do abaixo-assinado, a lista independente Somos Todos Monte fará uma comunicação à comunicação social pelas 11h30 em frente da porta principal da Câmara Municipal do Funchal.