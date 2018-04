Sinta a liberdade de percorrer a agenda desta quarta-feira, dia em que se assinala a Revolução dos Cravos

Concerto de Música de Câmara no Belmond Reid’s Palace

Nesta quarta-feira, a proposta musical é feita pelo Quinteto de Sopros Solistas OCM, pelas 21h30. O Quinteto de Sopros OCM é formado pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Com Ana Rita Oliveira na Flauta, Daniel Cuchi no Oboé, Francisco Loreto no Clarinete, Tatiana Martins no Fagote e Péter Víg na Trompa. Os bilhetes estão disponíveis na recepção do Belmond Reid´s Palace e custam 20 euros, incluindo uma bebida no Cocktail Bar.

Programa

W. A. Mozart (1756 - 1791) - Arr. Bill Holcombe - Abertura ‘The Marriage of Figaro’

W. A. Mozart (1756 – 1791) - Adagio & Allegro para órgão mecânico KV514

C. P. Taffanel (1844 – 1908) – Quinteto de Sopros

Jacob Gade (1879 – 1963) – Arr. Stig Jogensen – Tango Jalouise

Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira

A Orquestra de Bandolins da Madeira tem um novo concerto marcado no Centro de Congressos da Madeira. A sessão musical está agendada para as 21 horas.

Dia sem Elevadores assinalado na Madeira

A Madeira, através da Associação da Madeira de Desporto para Todos, associa-se uma vez mais ao dia sem elevadores. Nesta quarta-feira, a Associação Internacional de Cultura e Desporto organiza a 4.ª edição do ‘No Elevators Day’, uma iniciativa global e gratuita que destaca uma maneira simples de as pessoas adicionarem actividade física ao seu dia: subir as escadas ao invés dos elevadores ou escadas rolantes. Esta campanha voluntária tem como principal objectivo fazer com que mais pessoas reconsiderem como podem incluir a actividade física nas rotinas diárias.

Concentração de docentes contratados e desempregados na ALM

Pelas 9h30, terá lugar, junto à Assembleia Legislativa Regional, uma concentração de docentes contratados e desempregados, como forma de chamar a atenção para a gravidade do diploma que procede à 1.ª alteração ao DLR 28/2016/M, de 15/07 (concursos), gravemente penalizador para todos os docentes, mas especialmente para os docentes contratados e desempregados.

Comemorações do 25 de Abril em Machico

As Comemorações do 25 Abril na cidade de Machico iniciam-se com a Cerimónia do Hastear das Bandeiras, pelas 9 horas, nos Paços do Concelho, seguindo-se a realização da Prova ‘Corrida da Liberdade’, a iniciar pelas 10 horas na cidade de Santa Cruz e a finalizar na cidade de Machico. A partir das 16 horas, haverá animação musical e um espectáculo da Banda Municipal de Machico, com as vozes de Ricardo e Sandra, seguido das intervenções políticas, no Largo do Município. Ainda neste mesmo dia, e por forma a encerrar as Comemorações do 25 de Abril em Machico, decorrerá no Fórum Machico, pelas 20 horas, um espectáculo da Associação do Grupo Coral de Machico, alusivo à Revolução dos Cravos.

Workshop de introdução à fotografia

Especialmente dedicado a todos aqueles que se iniciam no campo da fotografia, este workshop, através do fotógrafo Pedro Carvalho, ensina alguns dos princípios básicos essenciais desta arte. A iniciativa tem entrada livre, mas carece de inscrição prévia através do e-mail ‘agenda.madeira@fnac.pt’. A iniciativa está agendada para as 16h30, no auditório da FNAC.

Exibição do documentário ‘Portugal antes do 25 de Abril de 1974’

No âmbito do 44.º aniversário do 25 de Abril, o Bloco de Esquerda promove, no Espaço Paulo Martins, a visualização do documentário ‘Portugal antes do 25 de Abril de 1974’, a partir das 16h30, seguido de tertúlia e convívio.

CDU comemora 44º aniversário da Revolução de Abril com Festa-Comício

A CDU promove uma Festa – Comício de Comemoração do 44.º Aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974, a ter lugar na Rua João de Deus, no centro do Funchal, com início às 10h30, como tem sido habitual nos últimos anos. Para além do tradicional almoço convívio que se estende pela rua João de Deus, estão previstas intervenções políticas alusivas à comemoração. As intervenções políticas estão previstas para as 12h30. A primeira intervenção está a cargo de Lina Barradas da JCP e a intervenção final será feita pelo coordenador regional do PCP, Edgar Silva.

Sessão Comemorativa do 44.º aniversário do 25 de Abril

A Sessão Comemorativa do 44.º Aniversário do 25 de Abril terá início às 10 horas desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira.

USAM assinala o 25 de Abril com iniciativa de rua

A União dos Sindicatos da Madeira vai promover uma Iniciativa de Rua, denominada ‘Distribuição de Informação aos Trabalhadores e população em Geral’, no âmbito das Comemorações do 25 de Abril e do 1.º de Maio. Pelas 10h30, serão prestadas declarações à Comunicação Social, junto à Porta Principal do Mercado dos Lavradores.