Sindicato prolonga pré-aviso de greve nos portos até 8 de Outubro

Os trabalhadores portuários associados ao Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística (SEAL) decretaram hoje greve ao trabalho suplementar, entre 10 de Setembro e 8 de Outubro, reivindicando liberdade de filiação sindical.

O Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística denuncia “práticas anti-sindicais” nos portos e lançou um novo pré-aviso de greve à prestação de trabalho nos terminais marítimos comerciais do país, entre os quais o do Caniçal entre 10 de Setembro e 8 de Outubro próximo.

“As quatro semanas de greve ao trabalho suplementar que teve início no passado dia 13 de Agosto, e que estava anunciada até ao próximo dia 10 de Setembro, teve o condão de despoletar mais situações inaceitáveis, feridas de legalidade, por parte das empresas, e que reforçam as razões que nos levaram a declarar esta greve”, fundamenta o Sindicato Nacional dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego, Conferentes Marítimos e Outros, numa nota de imprensa.

“Ainda as quatro semanas de greve não acabaram e, para além de sermos confrontados com a utilização de trabalhadores sem qualificações para executar o trabalho dos estivadores no porto do Caniçal, na Madeira, detectámos violações da lei que regula o direito à greve nos portos de Leixões, da Figueira da Foz e da Praia da Vitória, nos Açores, onde as empresas portuárias recorreram ilegalmente à contratação de novos trabalhadores após a declaração de greve a 26 de Julho, para tentarem atenuar as consequências da greve”, refere a estrutura sindical.

A greve que se estenderá por mais um mês, e promete condicionar o transporte de mercadorias por via marítima para a Madeira, envolverá todos os trabalhadores portuários efectivos e também aqueles que possuam vínculo contratual de trabalho portuário de duração limitada, cujas entidades empregadoras ou utilizadoras sejam ETP’s ou empresas de estiva em actividade nos referidos, enumera o sindicato.

A paralisação do trabalho incidirá sobre “todas e quaisquer operações incidentes sobre a carga e/ou descarga ou sobre a mera movimentação de bens ou mercadorias, em navio ou fora dele, a realizar em zona portuária da área de jurisdição de cada porto, seja qual for a entidade responsável pelas operações e seja qual for a condição contratual dos respectivos trabalhadores, bem como todos e qualquer tipo de operações e/ou actividades e todos os trabalhadores filiados no Sindicato Nacional dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego, Conferentes Marítimos e Outros”, assinala a estrutura sindical.

Em relação à Madeira, o sindicato exorta à “abstenção de todo e qualquer trabalho, em qualquer porto, durante as primeiras 72 horas após a entrada na respectiva área de jurisdição portuária, de todo e qualquer navio que tenha operado no porto do Caniçal com recurso a qualquer mecânico, electricista ou qualquer outro trabalhador estranho à profissão, nomeadamente aqueles que trabalham para outras empresas ligadas aos sócios ou administradores da OPM ou da ETPRAM”.

Entende o sindicato que “incumbirá à associação sindical designar, nos termos da lei, os trabalhadores que, quando justificado, devam ficar adstritos à eventual necessidade de prestação dos serviços mínimos de que possa carecer a correspondente actividade durante a efectivação da greve”.

O sindicato exige que seja cessado imediatamente as “práticas anti-sindicais nos portos nacionais e os atropelos à legislação que regulamenta o direito constitucional à greve” e recomenda a retoma das negociações nos diferentes portos, rumo a um contrato colectivo de trabalho a nível nacional, para todos os estivadores e trabalhadores portuários.