Sindepor “exige mais união e mesa negocial única e proposta única de carreira”

O Sindepor - Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal emitiu um comunicado no qual, “mais uma vez faz um apelo a todos os enfermeiros para aderirem à greve Nacional no dia 10 e 11 de Outubro de 2018 e aderirem à Concentração de 11 Outubro de 2018 junto à entrada do Hospital Nélio Mendonça às 14h00”, anuncia.

Na nota, o Sindepor acrescenta que “a classe pedia e tem a união da maioria dos sindicatos”, reforçando que os “movimentos e a Ordem estão também nesta luta que é de todos”.

No entanto, “Infelizmente, são várias as mesas negociais neste momento”, lamenta, reforçando que “a classe exige mais união e mesa negocial única e proposta única de carreira”, propõe.

Aconselha, por isso, que “cabe a cada um intervir activamente na mudança deste paradigma”. E aponta: “Esta é uma luta pela carreira que exigimos. Basta de falsas negociações por parte do Governo. Os enfermeiros estão revoltados com este adiar permanente das negociações.”

Garante, ainda que “o Sindepor está com a classe, fiel aos seus princípios. A cada um caberá, depois desta luta, determinar qual o seu contributo para esta mudança”, conclui.