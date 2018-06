Sinais de trânsito especiais para a Madeira

A Via Rápida e a Via Expresso vão passar a ter sinais de trânsito que regulam a velocidade máxima em função das condições meteorológicas. Com piso seco, os automobilistas poderão andar mais rápida. Uma novidade criada na Madeira.

No Dia da Criança fomos saber quais os sonhos de um grupo de cinco.

O candidato do PS às eleições regionais do próximo ano, Paulo Cafôfo, escolheu os coordenadores das 10 áreas dos Estados Gerais que vão servir para a elaboração do programa eleitoral.

Cafôfo, na qualidade de presidente da Câmara do Funchal, já está em Londres para uma visita de quatro dias.

Quem está de saída do Marítimo é Daniel Ramos que deverá rumar a Chaves.

O DIÁRIO antecipa da chegada do verão.

