SESARAM participa amanhã no Fórum da Juventude que decorre no Funchal

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, E.P.E) estará presente no Fórum da Juventude, que decorre de hoje até ao dia 21 de Outubro, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Esta iniciativa está integrada no projecto ‘Madeira Jovem - Linhas de Acção para a Juventude’, financiado pela Comissão Europeia e promovido pela Secretaria Regional da Educação, em parceria com as várias áreas que estão directa e indirectamente ligadas aos jovens.

Como parceiro nesta iniciativa, o SESARAM marcará presença no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, amanhã, dia 20, entre as 14hh30 e as 16h30, através da disponibilização de um espaço informativo para a promoção da saúde e prevenção da doença, enquadrado na estratégia regional da literacia em saúde, onde serão distribuídos panfletos informativos sobre diversos temas de interesse para esta faixa etária.

Haverá ainda uma área dedicada ao registo dos valores tensionais, glicémia, peso, altura e IMC (Índice de Massa Corporal), por quatro médicos internos de Medicina Geral e Familiar do SESARAM, sob a coordenação da médica especialista em Medicina Geral e Familiar, Orlandina Figueira.

Neste espaço informativo do SESARAM, os jovens participantes também terão a possibilidade de conhecer as funcionalidades do Portal do Utente e efectuar a sua inscrição nesta plataforma electrónica, conferindo-lhes a possibilidade de uma maior e melhor gestão dos seus dados clínicos, com comodidade e conforto, em qualquer parte do mundo.

A par destas actividades, o Pátio 1 do Colégio dos Jesuítas, receberá, às 14h30, o Workshop ‘Agir em SOS - Suporte Básico de Vida’, destinado aos jovens e a dirigentes associativos, ministrado por três médicos internos de Medicina Geral e Familiar do SESARAM.