SESARAM investe na eficiência energética do Hospital Dr. Nélio Mendonça

Uma equipa de técnicos especializados tem vindo a realizar, ao longo da última semana, uma intervenção ao nível da energia eléctrica no Hospital Dr. Nélio Mendonça. O objectivo passa por tornar o hospital mais sustentável a nível energético.

“A equipa procedeu à correcção do Factor Potência no Hospital Dr. Nélio Mendonça através da instalação de um novo conjunto de baterias de condensadores no complexo do Hospital e da substituição dos quadros eléctricos e transformadores de isolamento nas redes eléctricas do Bloco Central”, explica o SESARAM, através de comunicado.

O investimento irá contribuir para a melhoria do funcionamento energético das instalações do Hospital, “maximizando o rendimento da potência instalada, com benefícios económicos e ambientais”.