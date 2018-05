SESARAM acompanha mais de 100 doentes com Esclerose Múltipla

No dia em que se assinala o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, hoje, 31 de Maio, foram vários os profissionais da Consulta Externa do SESARAM, que se associaram à campanha ‘Alerta Laranja - Juntos Vencemos a Esclerose Múltipla’, criada pela Sociedade Portuguesa da Esclerose Múltipla (SPEM).

Na Madeira, mais de 100 doentes do Serviço de Neurologia, na Consulta Externa, localizada no Núcleo de Apoio ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, são acompanhados pelo SESARAM, através do neurologista, Amando Morganho, e da enfermeira da Consulta Externa, Patrícia Rodrigues.

A data comemorativa pretende despertar e alertar a população para a importância de apoiar e melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com esta doença, que já atinge cerca de oito mil casos em Portugal e mais de dois milhões no Mundo.

No SESARAM, estão diagnosticados cerca de 106 doentes com Esclerose Múltipla, uma doença predominante nos adultos, com idades entre os 20 e os 40 anos, e que afecta maioritariamente pessoas do género feminino.

As manifestações clínicas da esclerose múltipla variam desde alterações motoras, sensibilidade, visuais, cognitivas, entre outras.

A terapêutica utilizada para o tratamento desta doença tem como principal objectivo controlar a actividade da doença no sentido de atrasar a progressão da incapacidade dos doentes, a prevenção dos surtos e controlo dos sintomas.

A Esclerose Múltipla é uma doença inflamatória, caracterizada pela desmielinização e neurodegeneração no Sistema Nervoso Central. É diagnosticada a partir de uma combinação de sintomas e da evolução que a doença apresenta na pessoa afectada, com recurso a exames clínicos/exames complementares de diagnóstico (Ressonância Magnética Nuclear, Estudo de Potenciais Evocados e Punção Lombar).