Serviços são selo de qualidade à Direcção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa

Pela concessão de passaportes no balcão da Loja do Cidadão, pelo apoio técnico-jurídico e pela formação profissional para a Administração Pública da Região, a Direcção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa foi reconhecida pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) que lhe passou um certificado de qualidade (Norma ISO 9001:2015). Para o director regional adjunto de Finanças, Rogério Gouveia, trata-se de “um justo e merecido reconhecimento” pelas “boas práticas e eficiência dos serviços regionais”.

O objectivo do Governo é “desenvolver uma cultura de administração pública orientada para a prestação de serviços de qualidade para entidades públicas, cidadãos e empresas”, podemos ler. No âmbito deste processo, dá conta ainda Rogério Gouveia através de nota do seu gabinete, a APCER realizou, nos dias 5 e 6 de Julho, auditorias externas aos serviços.

Além deste, a Direcção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa está em processo de candidatura ao Sistema Regional de Qualidade e Excelência de Serviço/Madeira (QESA) na área da qualidade de serviço, sistema de reconhecimento que é desenvolvido numa parceria entre a Direcção Regional de Economia e Transportes (DRET) e a Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ), acrescenta o documento.