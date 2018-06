Semana do Ambiente do Funchal distinguiu 76 entidades públicas e privadas

A vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal do Funchal, deu início esta tarde à Semana do Ambiente 2018, que a Autarquia volta a assinalar este ano, entre 4 e 8 de Junho, com um vasto programa de actividades, que pretende sensibilizar para as boas práticas ambientais.

Esta tarde, Idalina Perestrelo procedeu, assim, à entrega de certificados de qualidade ambiental a 76 entidades públicas e privadas do concelho, ao que se seguiu a abertura da Exposição “Funchal, mais ¬flores menos lixo”, na Praça do Município.

A autarca considerou que “o Dia Mundial do Ambiente, que se comemora amanhã, serve para lembrar que todas as nossas acções têm consequências e, por isso, o Município voltou a investir numa semana de intensas actividades para assinalar esta data.” Idalina Perestrelo defendeu, ainda, que “temos de minimizar essas consequências e o nosso impacto no Meio Ambiente, pelo que acções como a de hoje, com o reconhecimento público às entidades que têm trabalhado para aumentar a sua percentagem de recolha selectiva, mostra que estas estão mobilizadas, comprometidas e que querem ajudar.”

Idalina Perestrelo recordou, ainda, o galardão ECOXXI, entregue ao Município pela Associação Bandeira Azul da Europa, que “veio certificar mais uma vez a qualidade ambiental do Município” e afirmou “que isto só se consegue com o esforço de todos os cidadãos e com o trabalho de todos os colaboradores do Município, que continuam a dar provas da sua competência todos os dias.”

Entre janeiro de 2017 e abril de 2018, foram realizadas 219 quantificações e caracterizações físicas a 176 entidades. Destas entidades, apenas 88 tiveram bonificação da taxa de gestão de resíduos sólidos, perfazendo uma redução total de cerca de 63.500€ na conta da água dos cumpridores.

As entidades que obtiveram classificação de Qualidade Muito Boa, receberam hoje o Certificado de Qualidade Ambiental – Ouro, ao passo que as entidades classificadas com Qualidade Boa receberam o Certificado de Qualidade Ambiental – Prata. Deste modo, foram entregues esta tarde 76 Certificados de Qualidade Ambiental, sendo 32 de Ouro e 44 de Prata.

“A Câmara Municipal do Funchal felicita todas as entidades certificadas e agradece a colaboração e empenho de todos para continuarmos a cuidar da nossa cidade”, concluiu Idalina Perestrelo.