Semana começa com nuvens em toda a Região

Períodos de céu muito nublado em toda a Região e aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas. São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o Arquipélago da Madeira, nesta segunda-feira, 10 de Setembro.

Além das nuvens que vão marcar o dia, haverá vento moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, soprando forte (35 a 45 km/h) nas terras altas e no extremo leste da ilha da Madeira, registando-se ainda uma pequena subida de temperatura nas terras altas.

Apesar da nebulosidade, a ilha da Madeira é uma das regiões que apresenta um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), juntamente com mais cinco distritos do país.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23.ºC