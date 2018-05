Segunda fase da intervenção na Rua do Bom Jesus começa dia 21 de Maio

Concluída que está a primeira fase das obras na Rua do Bom Jesus, no Funchal, a Câmara Municipal vai arrancar, na manhã da próxima segunda-feira, 21 de Maio, com a segunda fase da intervenção, entre o Centro Comercial Europa e o cruzamento com a Rua da Conceição.

Por esta razão, a circulação rodoviária na Rua do Bom Jesus, entre a Rua das Hortas e a Rua da

Conceição manter-se-á como na primeira fase, ou seja, as viaturas serão canalizadas para uma via de trânsito e no cruzamento com a Rua da Conceição, podem efectuar a viragem para a Rua do Frigorífico ou para a Rua da Conceição, que manter-se-á no sentido inverso ao normal, em direcção à Rua Elias Garcia e à Rua da Ponte Nova.

Relativamente ao troço já intervencionado, entre a Rua 31 de Janeiro e o Centro Comercial Europa, este será reaberto à circulação, funcionando nos dois sentidos, permitindo apenas o acesso de e para o parque de estacionamento assim como para efeitos de operações de carga e descarga.

Devido aos constrangimentos previstos a autarquia solicita que seja evitada a circulação na Rua João de Deus, Rua do Bom Jesus e Rua das Hortas, utilizando como alternativa, a Rua Elias Garcia e a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Mais se informa que será garantida a circulação pedonal ao longo de toda a intervenção e solicita-se aos senhores condutores a melhor compreensão e habitual colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local.