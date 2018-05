Secretário-geral do PSD diz que Costa não trouxe nada de novo

As medidas anunciadas pelo primeiro-ministro durante a visita à Região não trouxeram nada de novo, segundo o secretário-geral do PSD que considera que os problemas entre a Região e a República, bloqueados em Lisboa, continuam a existir.

“Como todos sabemos, os 50% do novo hospital e o pagamento dos subsistemas de saúde no valor de 17 Milhões de Euros não passam, mais uma vez, de um renovar de promessas já antes feitas, nomeadamente na anterior visita do Primeiro-ministro à Região em março de 2017”, afirmou Rui Abreu.

As afirmações de Costa também permitem concluir que, ao contrário do que afirmava o PS-M, “afinal, os problemas existem e continuam a existir, e nós continuaremos a lutar pela sua concretização”.

Rui Abreu garante que o PSD irá continuar a defender os madeirenses e a Autonomia política da Região. “O PSD/Madeira irá continuar a lutar pela concretização destas justas aspirações dos madeirenses e porto-santenses, e nunca irá abandonar a luta pela Autonomia da Madeira e do Porto Santo, e pelos seus direitos consagrados na Constituição da República. Seja contra um governo socialista em Lisboa, seja contra um governo de outra qualquer cor partidária”, concluiu.