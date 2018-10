Se Lisboa não cumprir a palavra a Região pode avançar sozinha para o novo hospital

“Se for necessário avançar, a Região avançará, porque primeiro estão os madeirenses”, garantiu João Paulo Marques, quando questionado sobre a possibilidade de o Governo Regional ter de avançar sozinho na obra do novo hospital.

O deputado foi o porta-voz de uma iniciativa do PSD em que foi abordada a proposta de Orçamento de Estado para 2019 e as verbas reservadas para a comparticipação do Estado no hospital

“O Orçamento de Estado para 2019 veio trazer más notícias para os madeirenses, especificamente no que diz respeito ao novo hospital. Desde 2015 que o Governo Regional definiu como uma das suas prioridades a construção do novo hospital e desde então temos vindo a procurar o compromisso do Governo da República e do primeiro-ministro, para que o Estado financiasse essa obra”, recorda.

João Paulo Marques garante que a Madeira fez o seu “trabalho de casa”, apresentando o projecto e avançando com as expropriações. “O senhor primeiro-ministro deslocou-se à Madeira e, por mais do que uma vez, assumiu um compromisso pessoal com os madeirenses. Disse que pagaria 50% da construção e do equipamento do novo hospital. Com a apresentação do Orçamento de Estado, a esperança de termos o apoio da República rapidamente passou a desilusão”, afirma.

O prometido apoio de 50% é, agora, de apenas 13% e o PSD considera grave o “recuo inaceitável do primeiro-ministro” a “falta de palavra”

“Da parte do PSD será apresentada uma proposta que clarifique, de uma vez por todas, qual é o papel que o Estado quer assumir no novo hospital da Madeira”, informa o deputado que assegura que o Governo Regional vai avançar com o concurso internacional porque os interesses dos madeirenses estão “acima de qualquer luta partidária”.