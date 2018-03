Saúde e segurança no trabalho são temas em foco na agenda desta segunda-feira, tudo para ver aqui

Acção de sensibilização sobre segurança e saúde no trabalho

Pelas 15 horas, estará presente no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Sto. António, Funchal, o director regional do Trabalho e da Acção Inspectiva, que acompanhará a acção de sensibilização no âmbito da Segurança e da Saúde no Trabalho, sob o tema: ‘Trabalhar em Segurança. Informar para a Prevenção’. Neste âmbito, esta Direcção Regional pretende informar e sensibilizar para a criação de locais de trabalho seguros e saudáveis, assegurando a protecção dos trabalhadores e, consequentemente, evitar os acidentes de trabalho e as doenças profissionais, contribuindo também para a criação de ambientes seguros e saudáveis nos locais de trabalho.

Dia do 40.º aniversário do Sindicato dos Professores da Madeira

Pelas 19 horas, será a vez de soprar as velas do 40.º aniversário do SPM, ao som do Quarteto Fusion, com a voz de Diana Duarte.

Termina prazo de inscrição para o II Festival Regional de Dança Escolar

Poderão inscrever-se neste concurso alunos e/ou grupos de quaisquer níveis de ensino das escolas da Região Autónoma da Madeira, devidamente acompanhados pelos respectivos docentes. Para isso, devem preencher o formulário online de inscrição no evento (festivaldancaram.wixsite.com/frede/inscricoes) e validá-lo até esta segunda-feira, 12 de Março.

Carlos Pereira reúne-se com Pedro Calado

O deputado do PS na Assembleia da República, Carlos Pereira reúne-se nesta segunda-feira, dia 12, com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, para abordar temas pendentes entre a Região Autónoma da Madeira e a República. “O meu compromisso sempre foi com os madeirense e o objectivo continuar a ser a melhor defesa do interesse da Madeira em Lisboa”, afirma o também vice-presidente da bancada socialista em Lisboa, que coordena a pasta da Economia. ‘A melhor forma de o fazer é naturalmente saber o ponto-de-situação de alguns assuntos para encontrar a melhor maneira de os desbloquear, no caso de estarem bloqueados, ou de procurar soluções alternativas para estes”, justifica.

Apresentação da operação ‘Comércio Seguro’

Pelas 10 horas, na Praça do Município, decorrerá a apresentação da operação ‘Comércio Seguro’, desenvolvida pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Polícia de Segurança Pública (PSP) e com a Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF). Esta vai decorrer entre segunda e sexta-feira da próxima semana, e tem por objectivo apelar, junto do comércio local, para a adopção de boas práticas de segurança. O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, a presidente da ACIF, Cristina Pedra, e um representante do Comando Regional da PSP estarão presentes na ocasião e vão acompanhar algumas das equipas que farão abordagens porta-a-porta.

Abertura da Semana da Árvore 2018

Pelas 9h30, no Centro de Recepção do Parque Ecológico do Funchal, ocorrerá a abertura da Semana da Árvore 2018, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal. A vereadora Idalina Perestrelo estará presente na ocasião.

Tranquada Gomes Emanuel Câmara

O presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, recebe, às 15 horas, o presidente do Partido Socialista – Madeira, Emanuel Câmara, numa audiência para

apresentação de cumprimentos.

Pedro Ramos reúne com responsáveis do Centro de Saúde do Caniço

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos reúne, nesta segunda-feira, dia 12 de Março, pelas 14h30, com os responsáveis do Centro de Saúde do Caniço. No final terão lugar declarações à comunicação social.

Albuquerque reúne com militantes de Machico

Nesta segunda-feira, dia 12 de Março, o presidente do PSD/M, Miguel Albuquerque, reúne-se com os militantes de Machico e de Água de Pena. O encontro ocorrerá na sede do PSD/Machico, a partir das 18h30.

PCP organiza jornada de contactos com trabalhadores da Administração Pública

O PCP realiza nesta segunda-feira, dia 12 de Março, uma jornada de contactos com os trabalhadores da Administração Pública regional, no âmbito da campanha ‘Valorizar os Trabalhadores. Mais Força ao PCP’. As conclusões desta acção política vão ser apresentadas aos órgãos de comunicação social, junto à entrada principal do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 15h30.