Sara Madruga da Costa acusa o Governo da República de esquecer esquadra da Calheta

A deputada à Assembleia da República Sara Madruga da Costa visitou, esta manhã, a Calheta para denunciar aquilo que considera um “inaceitável esquecimento do governo da república”.

“Não aceitamos que a esquadra da PSP da Calheta fique de fora das prioridades de investimento da república até 2021, quando são conhecidas as faltas de condições da referida esquadra, sendo frequente chover dentro das referidas instalações” afirmou Sara Madruga da Costa.

A deputada relembrou que o ministério da administração interna apenas incluiu em 2018, as esquadras da PSP da Madeira nas suas prioridades de investimento “graças à pressão e às denúncias efectuadas pelo PSD, o único partido que reivindicou desde o início da legislatura na Assembleia da República melhores condições para as esquadras da Madeira” disse.

“No seguimento do nosso trabalho, o governo da república abrangeu as esquadras da PSP do Porto Santo, Ponta do Sol, Santa Cruz, Machico e Ribeira Brava na Lei Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança do MAI (2017-2021), no entanto deixou de fora inexplicavelmente a esquadra da PSP da Calheta”, alertou a deputada.

Sara Madruga da Costa -- a única deputada madeirense na 1. Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias -- diz ainda que “continuará o seu trabalho e a pressionar o ministro da administração interna para que inicie ainda em 2018 o investimento na melhoria das condições das esquadras da PSP na Madeira”.