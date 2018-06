Santa Cruz volta a investir no quartel dos bombeiros

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz anunciou, hoje, novos investimentos no quartel dos bombeiros, que passam pela construção de uma lavandaria, pela beneficiação das casas de banho e camaratas e ainda toda a pintura interna do edifício.

Estas obras surgem no âmbito de outras já realizadas, como o arranjo da cobertura do quartel e a remodelação e modernização das sala de comunicações e comando.

Filipe Sousa fala no decorrer da apresentação do Serviço de Transporte Municipal de Doentes não Urgentes.

Um serviço visa aproveitar meios físicos e humanos disponíveis, por forma a colmatar as conhecidas lacunas do SESARAM neste domínio, não pretendendo, contudo, estabelecer-se de forma regular e integral, mas sim de forma complementar aos serviços do género já existentes no âmbito do Serviço Regional de Saúde, sempre que estes se apresentem deficitários.

É considerado Transporte de Doentes Não Urgentes todo aquele que seja associado à realização de uma prestação de saúde e cuja origem e destino sejam os estabelecimentos que integram o Serviço Regional de Saúde, ou as entidades de natureza privada ou social com acordo, contrato ou convenção para a prestação de cuidados de saúde, nas seguintes situações: Transporte para consulta, internamento, cirurgia de ambulatório, tratamento e/ou exames complementares de diagnóstico e terapêutica.

Para além dos casos descritos, considera-se estar em situação clínica incapacitante: o utente acamado, necessitado de transporte em isolamento, em cadeira de rodas por se encontrar impossibilitado de assegurar a marcha de forma autónoma, com dificuldade de orientação e ou inconveniência de locomoção na via pública e de modo próprio, devendo o transporte ser efetuado em ambulância.