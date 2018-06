Saiba na agenda desta sexta-feira onde vai actuar Miro Freitas

Festas da Freguesia de Santo António

Começam as Festas da Freguesia de Santo António, que decorrem até dia 13 com animação diária, barracas de comes e bebes, marchas populares (12 de Junho) e muito mais. Nesta sexta-feira, haverá actuação de Bruno Faria e Miro Freitas.

‘The Art of Flavours’ no Belmond Reid’s Palace

Arranca a 1.ª edição do evento ‘The Art of Flavours’, no Hotel Belmond Reid’s Palace, Funchal. Até dia 10 há várias iniciativas, incluindo masterclasses e festa gastronómica.

Noite de Fado em São Pedro

Noite de Fados na escadaria da Igreja de São Pedro, no Funchal, promovida pela Junta de Freguesia de São Pedro, com a colaboração da AFM - Associação de Fados da Madeira e o Grupo Musical AnimaParty.

Concerto do grupo Si Que Brade com Orquestra de Sopros

Pelas 21 horas, há concerto do grupo Si Que Brade com a Orquestra de Sopros da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, no espaço exterior da Assembleia junto à Capela de Santo António da Mouraria.

Segundo dia do Festival de Cinema Italiano

Às 18h00, é exibido ‘Nico’, de 1988. Vencedor da secção Orizzonti do Festival de Veneza, o filme é um biopic sobre a última fase da vida de Nico, a mulher-símbolo dos Velvet Underground e musa de Andy Warhol, acompanhando a luta da artista contra os seus demónios e a toxicodependência. No mesmo dia, às 21h30, é também exibido o novo filme de Sergio Castellitto, ‘Fortunata’, a história de uma cabeleireira ao domicílio, com um casamento fracassado e uma filha de oito anos, que luta, todos os dias, com uma determinação feroz para realizar o seu sonho: abrir o seu próprio salão e controlar o seu destino, conquistando a sua independência e o direito à felicidade. A interpretação de Jasmine Trinca, protagonista do filme, foi distinguida com o prémio de Melhor Atriz na secção Un Certain Regard do último Festival de Cannes.

Encontro Regional de Canoagem Adaptada realiza sexta edição

Decorre esta sexta-feira, dia 8 de junho, o VI Encontro Regional de Canoagem Adaptada que terá a participação de 39 utentes dos Centros de Actividades Ocupacionais da Secretaria Regional da Educação, nomeadamente: São Pedro, Santo António, Machico, Santa Cruz, Camacha, São Vicente e Câmara de Lobos. As provas serão realizadas por eliminatórias, em duas distâncias, 100 e 200 metros, sendo uma prova em kayaks monolugares e outra em Kayaks bilugares, sendo que ganha quem fizer a prova em menos tempo. A entrega de prémios está prevista para as 13h00 nas instalações do CNF no Centro Náutico de São Lázaro, contando com a presença da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade. Este encontro desportivo, surgiu no âmbito do projecto de desporto adaptado do CNF no sentido de incluir as pessoas com necessidades especiais na competição desportiva, indo para além da vertente lúdica.

À semelhança da equipa de vela adaptada do CNF, com atletas que praticam esta modalidade de forma continuada e integrada num projecto desportivo com participações em campeonatos regionais e nacionais, pretende-se proporcionar nestas pessoas o desejo normal e saudável de progredir, de fazer novas conquistas, novos objectivos, descobrindo as suas potencialidades, assim como fomentar a Inclusão da pessoa com deficiência num grupo/clube desportivo e especificamente na modalidade de canoagem adaptada.

O CNF é promotor do evento desde a primeira edição em 2013 sempre em parceria com a Associação Regional de Canoagem da Madeira e da Secretaria Regional da Educação, Administração dos Portos da Madeira e AAPNEM (Associação de Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais da Madeira).

Abertura da exposição ‘As artes são um espectáculo!’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente na abertura da exposição de fotografia do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, ‘As artes são um espectáculo!’, pelas 17h00, no Madeira Shopping. Esta exposição resulta do concurso de fotografia promovido pela Secretaria Regional de Educação, através do Conservatório, em parceria com o Madeira Shopping. Este concurso destinou-se à comunidade educativa e ao público em geral, visando a promoção das actividades artísticas disseminadas pela Região e sensibilização para a importância das artes na educação, com especial enfoque para a divulgação das iniciativas promovidas no e através do Conservatório. Nesta primeira edição, e em resposta ao regulamento, foram apresentados a concurso registos de situações de aprendizagem e de apresentação pública, bem como pormenores do quotidiano que ilustram a importância das artes performativas. Na exposição constam 12 fotografias, seleccionadas entre os participantes, com destaque para os três primeiros classificados e as menções honrosas, que foram consideradas, pelo júri do concurso, as mais expressivas no registo e ilustração da diversidade e da importância da vivência artística.

Os três primeiros classificados são:

1.º prémio - Cristina Ponte Garcês

2.º prémio - Sara Freitas

3.º prémio - Sara Filipa Ferreira Carvalho

Este será também o momento de entrega de prémios e certificados aos participantes.

Entrega do ‘Prémio Fair-Play La Vie’

A cerimónia de entrega do ‘Prémio Fair-Play La Vie’, iniciativa conjunta da administração do Centro Comercial La Vie Funchal e da Secretaria Regional de Educação, integrada na Festa do Desporto Escolar, realizar-se-á às 16 horas, no piso 0 do referido espaço comercial. Esta iniciativa foi criada com o intuito de destacar algumas das escolas que ao longo do ano e, em particular, na Festa do Desporto Escolar, atingiram níveis de excelência, tanto ao nível da participação, como de envolvimento de toda a comunidade educativa, demonstrando atitudes e comportamentos em consonância com os valores que devem estar subjacentes ao Desporto e à Educação. As escolas vencedoras no presente ano lectivo integram-se em três categorias e foram as seguintes: 1.º Ciclo do Ensino Básico - Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar de Santa Cruz; 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos; Educação Especial - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, através do núcleo de Actividade Motora Adaptada. Esta cerimónia de entrega de prémios contará com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, do coordenador de Gestão Retail do Grupo Wider Property, Paulo Roque, do administrador do Centro Comercial La Vie Funchal, Aires Rocha, do director regional de Educação, Marco Gomes, e do director de Serviços do Desporto Escolar, Elmano Santos, entre outras entidades.

Conferência ‘Cor e Projecto na Conservação do Património - Revestimentos e superfícies arquitectónicas’

A Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos promove a conferência ‘Cor e Projecto na Conservação do Património - Revestimentos e superfícies arquitectónicas’, apresentada pelo arquitecto José Aguiar, doutorado em Conservação do património arquitectónico, Professor associado do CIAUD da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. Com início às 18h00, a conferência está integrada no Ciclo ‘Sextas às 6’ e é de entrada livre.

Videoconferência na Escola Secundária Jaime Moniz

O Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) promove, pelas 17h30, na sala 215, uma sessão de videoconferência com uma instituição escolar americana, ‘Eastside Highschool’, de New Jersey, nos Estados Unidos da América. A sessão contará com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho. O objectivo é assinalar o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades, que se celebra no próximo dia 10 de Junho. A ESJM pretende comemorar a data através de um diálogo interactivo com estudantes de Língua Portuguesa no referido liceu americano. Durante a sessão, será projectado um vídeo sobre a ESJM, da autoria dos alunos do Curso Profissional de Artes e Multimédia, premiado no Concurso Grande Ideia, do suplemento ‘Ponto e Vírgula’.

Inauguração da exposição de trabalhos dos finalistas em Artes Visuais

Às 17h30, será inaugurada, na Sala dos Arcos do Colégio dos Jesuítas, a exposição com os trabalhos dos primeiros estudantes finalistas da Licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira. A exposição tem entrada gratuita e ficará patente ao público, até ao dia 4 de Julho. As obras reunidas nesta exposição foram desenvolvidas no âmbito da Unidade Curricular de Projecto em Artes Visuais 2 e compreendem meios como a fotografia, escultura, pintura, desenho e instalação. Os estudantes finalistas, agora artistas, cujos trabalhos estarão em exibição são André Marujo, Rubina Freitas, Antela Muñoz (Erasmus - Espanha), António Sousa, Celina Fernandes, Duarte Vieira, Fabio Pouso (Erasmus – Espanha), Gabriela Franco, Katerina Josková (Erasmus – República Checa), Mariana Xavier, Michael Marques, Nuno Silva, Patrícia Henriques, Patrícia Vieira, Sandra Silva, e Sérgio Gomes.

Conferência de imprensa do Partido Socialista-Madeira

O Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa, esta sexta-feira, 8 de Junho. A iniciativa terá lugar pelas 11h30, na sede regional do partido, e terá como porta-voz o secretário-geral do PS-M.

USAM promove arruada contra trabalho precário

A União dos Sindicatos da Madeira levará a efeito uma arruada ‘Contra o Trabalho Precário – Pela defesa da Contratação Colectiva’, sob o lema ‘Juntos pela valorização dos trabalhadores, contra as medidas gravosas da proposta de lei do Governo do PS. Esta iniciativa está inserida na Jornada de Luta Nacional convocada pela CGTP-IN e terá Início por volta das 15h15, com concentração no Largo do Chafariz, saída às 15h30, passando pela Rua do Bettencourt – Rua Dr. Fernão de Ornelas – Mercado dos Lavradores com descida para a Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, faixa Norte a terminar junto à ALM, onde haverá intervenção Sindical a cargo da USAM e serão prestadas declarações à Comunicação Social

EB1/PE da Serra de Água comemora o Dia Eco-Escolas

Pelas 9h30, no âmbito do Programa Eco-Escolas, a EB1/PE da Serra de Água comemora o Dia Eco-Escolas, nas instalações do seu estabelecimento de ensino. A comemoração será feita com um conjunto de iniciativas, nomeadamente, uma dança pelas crianças de pré-escolar, canções, projecção de um PowerPoint realizado pelas crianças do 3.º e 4.º ano e realização de um teatro pelos alunos do 1.º e 2.º ano sobre a importância da água. Este dia culminará com uma visita à ‘Eco-exposição’, onde estão patentes diversos trabalhos executados em família, utilizando materiais recicláveis.

Jornadas Nacionais do Instituto do Acesso ao Direito

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados promove, pelas 9h15, no seu auditório na Rua 31 de Janeiro, n.º 58, no Funchal, no âmbito das Jornadas Nacionais do Instituto do Acesso ao Direito, um Encontro no qual se abordarão importantes questões práticas do Acesso ao Direito/Apoio Judiciário.

IV arraial na EB1/PE e Creche da Nazaré

A EB1/PE e Creche da Nazaré realiza o IV arraial organizado por este estabelecimento de ensino que se realizará entre as 19h e as 24h e que é aberto à comunidade em geral. Não vão faltar comes e bebes e actuações diversas que animarão o final de tarde. Esta iniciativa conta ainda com a presença da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Reunião da Comissão de Política Geral e Juventude

A 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude terá uma reunião pelas 12 horas, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos o pedido de parecer, solicitado pela Assembleia da República, relativo à Proposta de Lei n.º 133/XIII/3.ª que ‘Altera o Regime Jurídico do Associativismo Jovem’.

Parlamento Aberto na Camacha ‘Pelo desenvolvimento ao serviço das populações’

O Grupo Parlamentar do PCP/Madeira promove, nesta sexta-feira, o Parlamento Aberto que, desta feita, decorrerá na Freguesia da Camacha, Concelho de Santa Cruz, com as conclusões previstas para as 17h, no Largo da Achada.

CDS aborda questões sobre a Ponta do Sol

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira aborda assuntos da maior relevância para as populações da Ponta do Sol. O presidente do CDS Madeira, António Lopes da Fonseca, irá prestar declarações à comunicação social às 12h45, na vila da Ponta do Sol, em frente ao edifício do tribunal.

Acção política do PTP junto ao Instituto de Emprego

A acção do PTP decorrerá pelas 15 horas, junto ao Instituto de Emprego da Madeira.