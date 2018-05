Rita Andrade assiste ao Desfile da Primavera

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, marcou presença na 17.ª edição do Desfile Primavera do Lar Bela Vista, que se realizou esta tarde, sob o tema ‘600 anos da Descoberta da Madeira’.

O Desfile da Primavera é uma iniciativa promovida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, através do Estabelecimento Bela Vista, que se realiza desde 2012, assumindo-se como um momento lúdico e de convívio interinstitucional ao ar livre, organizado pelos serviços de animação deste Estabelecimento.

A iniciativa pretende envolver os idosos na confecção dos fatos e na realização de um Desfile/Mostra de trabalhos realizados pelos próprios, tendo a preocupação de utilizar materiais recicláveis, de modo a fomentar a criatividade e estimular a consciência ambiental dos utentes.

O desfile contou participação de cinco lares -- Nossa Senhora do Bom Caminho, Santa Teresinha, Vale Formoso, Santa Isabel e Bela Vista -- com um total de 25 elementos.

A animação esteve a cargo do CAO de São Pedro com o Grupo Musical Alegra Campo; do Grupo de Teatro Dramachico com uma Peça de Teatro e ainda Patrícia Perestrelo novamente com momento musical. Esta actividade contou com momentos musicais, Desfile da Primavera, eleição e entrega dos prémios de Mister e Miss Primavera, Mister e Miss Simpatia, Mister e Miss Ecologia e Melhor Grupo.