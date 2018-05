Responsáveis da Binter pela segunda vez no Porto Santo

Apesar de tardar em sair a notícia oficial de que a companhia aérea espanhola ganhou ou não a linha Madeira-Porto Santo, o DIÁRIO testemunhou, esta manhã, a chegada do primeiro voo da Madeira, com responsáveis da Binter.

O DIÁRIO sabe ainda, através de uma fonte ligada ao processo, que os quatros responsáveis, que não quiseram falar para já à comunicação social, vieram para se inteirar da realidade do aeroporto do Porto Santo.

Os responsáveis pela companhia aérea das Canárias vieram ainda saber as condições dos hotéis, restaurantes e transportes da Ilha Dourada.

Além disso, o DIÁRIO sabe também que o Staff da Binter vai almoçar no Porto Santo e regressar à Madeira no voo das 15h30.

Embora ainda não esteja nada oficializado, esta já é segunda vez que a companhia aérea do arquipélago vizinho vem à Ilha Dourada.

Recorde-se que hoje numa notícia veiculada na edição impressa do nosso matutino, o Governo Regional voltou a insistir com um novo pedido de esclarecimento ao Ministério do Planeamento e Insfraestrutura, a propósito do resultado do concurso internacional para a linha aérea regular entre a Madeira e o Porto Santo.