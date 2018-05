Redução da velocidade não trava sinistralidade

A sinalização impôs novos limites de velocidade na via rápida, mas os efeitos ficam aquém do esperado. Ao fim de um ano houve menos 2 acidentes e 12 feridos ligeiros, igual número de mortos e mais 3 feridos graves. É este o assunto, acompanhado por uma grande foto, que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias desta quinta-feira, cuja notícia é aprofundada ao longo de duas páginas pelo jornalista Ricardo Duarte Freitas.

Ao lado, no topo superior direito da capa, poderá ler que o Ministério Público pede inspecção à Central da Vitória, isto porque, conforme conta o jornalista Élvio Passos, a qualidade do ar preocupa os trabalhadores.

“Deputados sustentam argumentos no caso das viagens” é outra das chamadas na capa, que diz respeito à rubrica semanal ‘Fact Check’, hoje da autoria do jornalista Ricardo Miguel Oliveira.

“DIÁRIO debate ‘Inovação e Futuro’” é outro dos assuntos em foco na capa: o ciclo de conferências arranca hoje no Centro de Congressos e vai debater Inteligência Artificial e as Criptomoedas, como escreve o jornalista Rúben Santos. Saiba ainda que, hoje, “Recriar o modo de noticiar é desafio no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa”, como revela o jornalista Francisco José Cardoso no interior da edição, ao longo de duas páginas.

Há ainda uma última chamada de capa, desta feita para o Desporto: “Persistência faz a diferença”, um título que serve para ilustrar a realidade de Nacional e União, que têm trajectos opostos na II Liga, como analisa o jornalista Pedro Freitas Oliveira. Ao nível da I Liga, saiba que Eber Bessa deixa Marítimo, como escreve o jornalista Emanuel Rosa.

Isto e muito mais há para ler esta quinta-feira na edição em papel ou na versão 'e-paper'

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.