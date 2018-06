Recolha de alimentos do Banco Alimentar da Madeira marcada para este fim-de-semana

O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira (BACFM), convida os madeirenses a participarem em mais uma recolha de alimentos, este ano sob o mote: ‘É preciso dar um pouco mais para que falte ainda menos’, nos dias 2 e 3 de Junho, em 28 supermercados da região.

Podem ser doados alimentos através das Campanhas Saco, Online e Vale até ao dia 10 de Junho.

Outra forma de contribuir poderá ser através do voluntariado. Assim, os cidadãos que o desejem, podem ainda colaborar na campanha, seja em supermercados ou no armazém, bastando para tal, que se dirijam à sede do Banco Alimentar – Madeira, no Caminho da Ribeira Grande, 57 Armazém C 9020-114 Funchal ou contactar através dos números 291 617 839 ou 967 583 368 e ainda através do endereço eletrónico ba.madeira@bancoalimentar.pt

Uma última forma simples de ajudar é a divulgação generalizada desta informação nas redes sociais, entre os amigos, familiares e outros contactos a quem o BA Madeira agradece.

A campanha marcada para os dias 2 e 3 de Junho será realizada em 28 supermercados, através de 1000 voluntários e 43 Instituições participantes.

Banco Alimentar na Madeira em números:

10 000 pessoas apoiadas

53 instituições parceiras

2100 toneladas de alimentos distribuídos que equivalem a 3 Milhões de euros

80% dos alimentos distribuídos provêm de excedentes alimentares

20% dos alimentos distribuídos provêm de campanhas de recolha de alimentos

50 doadores de alimentos