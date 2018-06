PSD mostra pastoreio ordenado para quebrar “um mito”

‘Valorização e Utilização dos Espaços Florestais’ é o tema das jornadas temáticas que o grupo parlamentar do PSD realiza, hoje e amanhã. Uma iniciativa que começou por uma visita a um viveiro florestal (Casa Velha).

“O PSD pretende olhar um pouco para os espaços florestais e conhecer o trabalho que é feito. Hoje, estivemos no viveiro florestal da Casa Velha e tomámos conhecimento de todo o trabalho que é feito antes de se partir para a reflorestação”, informa Élvio Encarnação, porta-voz desta acção.

Existem cinco viveiros na região onde são produzidas cerca de 200 mil plantas por ano, sendo 80% naturais da Madeira.

Os deputados do PSD terminaram a manhã no Ovil do Chão das Aboboreiras, um espaço florestal em que existem pastagens.

“Há o mito de que o gado não pode ir para a serra porque o PSD não quer e está aqui a prova de que, em pleno espaço florestal, há apascentação. Tem é de ser ordenada, os diversos pastos têm de ter manutenção e períodos de repouso, os animais são acompanhados por pastores e pernoitam neste ovil”, informa.

Élvio Encarnação garante que há pastoreiro na Região, mas “não é de bom senso dizer que o gado pode estar livre na serra”.

Amanhã, o tema é a utilização dos espaços e inclui uma visita ao percurso de BTT, no Poiso e à Vereda do Chão dos Louros, em São Vicente.