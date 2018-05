PSD acusa Câmara do Funchal de não ceder terrenos a jovens casais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) não quer ceder terrenos aos jovens casais. Quem o diz é a vereação do PSD na autarquia funchalense que viu a sua proposta ser chumbada pela Coligação que governa a cidade. Os objectivos desta cedência estavam focados na construção de habitação própria de jovens casais até os 35 anos e a fixação de jovens no concelho.

“Qualquer pai e mãe sabe que ter habitação própria é uma condição fundamental para um jovem iniciar a sua vida activa e constituir família. É um direito que todos temos”, afirmou Rubina Leal no final da habitual reunião camarária.

A vereadora do PSD na CMF acusa o presidente Paulo Cafôfo de “pouco se preocupar com os jovens e com os verdadeiros problemas da cidade”, exemplificando também com o estado de degradação da rede de águas.

Para Rubina Leal, este executivo aposta apenas “na política do remendo” e a prova está num “grande derrame” que ocorre hoje na Conde Carvalhal e nos derrames que aconteceram ontem no Monte e na baixa do Funchal. Considerando que situações destas “não podem continuar a acontecer”, exigiu “uma intervenção de fundo da rede de água para evitar desperdícios que atingem mais de 60% , e que se reflecte no valor da factura paga pelos pessoas”.

A proposta da vereação social-democrata foi apresentada hoje em Reunião de Câmara e obteve os votos favoráveis do PSD e do CDS e o voto contra da Coligação.