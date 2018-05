PS quer inteirar-se da situação dos fogos habitacionais tutelados pela IHM

O PS dirigiu uma série de questões à secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, com a tutela da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), com o intuito de aferir a situações dos fogos habitacionais, que se encontram tutelados pela secretaria de Rita Andrade.

“Face ao aumento sistemático dos preços de habitação na Madeira, só no primeiro trimestre do ano corrente registou-se uma subida de 10,4%, bem como no arrendamento, o que torna cada vez mais difícil o acesso à habitação”, lembram os socialistas.

Tendo em conta este facto, através de comunicado, o Grupo Parlamentar do PS-M informa que “apresentou um conjunto de questões à secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais sobre esta matéria. Concretamente, os socialistas questionam o número de fogos habitacionais que pertencem à Investimentos Habitacionais da Madeira, solicitam a informação sobre o número de fogos que foram vendidos aos inquilinos desde que se iniciaram investimentos na Madeira em habitação social, o número actual de fogos disponíveis no âmbito do programa de habitação social, o número de famílias que estão a usufruir do programa de arrendamento e, por fim, saber se o Governo Regional pretende fazer investimentos em habitação social”.