PS-Madeira está preocupado com a situação do turismo na Madeira

O Partido Socialista-Madeira mostrou-se, hoje, “extremamente preocupado” com a situação do Turismo na Região, tendo realizado uma conferência de imprensa para abordar o assunto.

João Pedro Vieira, secretário-geral do partido, lembrou que além da evolução pouco favorável no número de dormidas e na estadia média, registadas na Madeira, bem como das quebras nos mercados inglês e alemão, “surge agora a confirmação de que temos novamente uma quebra registada este ano no mercado do turismo de cruzeiros que visita a Região”. Uma realidade que “preocupa o PS-M, sobretudo se considerarmos que nesta área da governação (Turismo) já houve a substituição do respectivo secretário regional”.

Referiu desconhecer quais as medidas que têm sido adoptadas pelo Governo Regional para contrariar “aquela que tem sido a marca dos últimos meses no Turismo” e apelou ao Governo Regional para que venha dar conhecimento aos madeirenses do trabalho que tem sido feito nessa matéria.

“Aquilo que nos parece é que não tem sido nada feito para contrariar essa tendência e aquilo que nós nos arriscamos, nesta fase, é a que a Madeira, contrariamente ao que acontece no território nacional, comece a ficar para trás numa área que é tão importante para o tecido económico da Região e para todos os madeirenses e porto-santenses”, advertiu João Pedro Vieira.

O socialista considerou “fundamental” que o Governo Regional encontre outras medidas “que vão para além da promoção de eventos que já eram tradição na Região, e que seja capaz de, efectivamente, promover o destino turístico com mais empenho e com mais medidas que venham beneficiar toda a área do turismo na Região e, consequentemente, todo o tecido económico regional”, frisou o secretário-geral do PS-Madeira.