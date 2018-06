Protocolo entre Horários do Funchal e FrenteMar oferece descontos aos utentes

A Horários do Funchal – Transportes Públicos S.A. e a FrenteMar Funchal E.M. assinaram um protocolo com o objectivo de facultar, a determinados perfis de utentes, condições especiais no acesso aos seus serviços durante toda a época balnear.

Anteriormente os protocolos estabelecidos entre as duas instituições favoreciam sobretudo as crianças e os estudantes em situação de férias escolares, ou seja, aqueles que possuíam o Passe Estudante Férias e o Passe Social Criança da Horários do Funchal. Este ano o protocolo aumentou o segmento de beneficiários incluindo utentes seniores, pensionistas e aqueles que se encontrem em situação de invalidez.

Benefícios

Os utentes da Horários do Funchal que estejam enquadrados nos perfis referidos terão, mediante a apresentação do recibo comprovativo do carregamento do passe nos balcões de venda da FrenteMar, benefícios na aquisição de pacotes de 31 bilhetes pré-comprados para os complexos balneares da Empresa Municipal, nomeadamente: Barreirinha, Lido, Ponta Gorda e Doca do Cavacas.

Assim os titulares do Passe Estudante Férias terão acesso aos 31 bilhetes por apenas 25 euros, os que tiverem o Passe Social Criança pagam apenas 5 euros e os que tiverem o Passe Social Sénior I, Sénior II, Passe Invalidez I, Passe Invalidez II e Passe Social Pensionista desembolsam 25 euros.

Aqueles que realizarem o carregamento destes títulos de transporte de uma só vez para os meses de Junho a Setembro, poderão adquirir dois pacotes de 31 bilhetes pré-comprados, cada um pelas condições de preço indicadas.

Passe Estudante Férias e Passe Social Criança da Horários do Funchal com condições de preço especiais e bónus

Neste Verão os dois passes terão condições excepcionais ao nível do preço e ainda outro bónus associado. Assim, no carregamento antecipado e em simultâneo dos meses de Julho e Agosto, até ao final de Junho, os seus titulares poderão utilizar o serviço de transporte público gratuitamente nos primeiros 15 dias de Setembro.

O Passe Estudante Férias permitirá aos estudantes não trabalhadores, com idade igual ou inferior a 25 anos, o usufruto do serviço urbano da HF por apenas 25,00€ mensais. Este valor, mais acessível, será praticado durante os meses de Julho e Agosto e tem como objectivo proporcionar aos jovens um melhor aproveitamento do Verão.

O Passe Social Criança terá um valor mensal especial de 20,00€, nos meses de Julho e Agosto. Nos restantes meses o valor praticado é de 25€. Este passe é válido no serviço urbano para todas as crianças com idades compreendidas entre os 6 e o mês (inclusive) em que completam 12 anos.