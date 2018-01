Projecto ‘Bridging the Gap’ do Centro de Química da Madeira tem inscrições abertas

O projeto “Bridging the Gap®” (BtG), do Centro de Química da Madeira, nasceu em Fevereiro de 2015 para combater o desinteresse dos jovens nas áreas científicas da Química, Física e da Matemática, que continua a ser notório nos dias de hoje. A ideia é contrariar essa tendência, tendo em conta a importância destas áreas para o desenvolvimento da Sociedade e para o aumento, quer da esperança, quer da qualidade de vida, através do projecto ‘Bridging the Gap’ (BtG) do Centro de Química da Madeira (CQM), unidade de investigação financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), sediada na Universidade da Madeira.

O BtG tem como objectivos a divulgação da ciência e contribuir para um maior grau de educação científica da população da Madeira e do Porto Santo, procurando sensibilizar a sociedade para a importância da ciência para o desenvolvimento socioeconómico da Região.

A edição de 2018 do BtG vai decorrer entre os meses de Março e Abril e disponibiliza quatro planos de actividades lúdico-didáticas, que irão possibilitar aos participantes o contacto directo com os laboratórios e os investigadores do CQM, através de apresentações, visitas guiadas, palestras, actividades experimentais e lúdicas, e ainda de exposições temáticas.

As inscrições já estão abertas e prolongam-se até 15 de Janeiro de 2018, através do endereço https://cqm.uma.pt ou mediante o envio de um email para btg.cqm@mail.uma.pt, especificando o plano de actividades pretendido, o dia, turno, número de alunos e faixa-etária. As actividades são gratuitas para as escolas da rede escolar pública da Região Autónoma da Madeira.