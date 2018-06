Problemas “continuam a perpetuar-se” na Saúde Regional “após três secretários”

A Comissão Política do PS-Madeira esteve reunida, hoje, com o objectivo de preparar os Estados Gerais, cuja primeira Convenção se realiza já este sábado, no Casino Park Hotel. Um evento no qual, explicou o secretário-geral do PS-M, serão discutidas duas áreas fundamentais para o futuro da Região, nomeadamente a Economia e a Saúde, com a presença dos respectivos ministros (no caso da Saúde também com o bastonário da Ordem dos Médicos e com o presidente do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira).

João Pedro Vieira aproveitou a ocasião para focar, “com grande infelicidade, aquela que é a situação que vivemos hoje ao nível da saúde na Região”, apontando o facto de, “depois de três secretários regionais da Saúde ao longo deste mandato, os problemas continuarem a perpetuar-se ao nível do nosso Sistema Regional de Saúde”.

O secretário-geral do PS-M lembrou as notícias veiculadas esta semana a dar conta que existe falta de especialistas na Região, nomeadamente na área da anestesiologia, bem como a notícia de hoje que revela que a Madeira terá para o próximo ano menos médicos internos. “Termos menos médicos internos é sinal de que não temos neste momento condições para recebermos estes jovens médicos que deveriam ser formados por especialistas que, também eles, faltam no Sistema Regional de Saúde”, afirmou.

O responsável considera que este é um sinal evidente da premência do debate que o Partido Socialista levará a cabo durante todo o próximo dia de sábado, em conjunto com o bastonário da Ordem dos Médicos, com o presidente do Conselho Médico da RAM, com o ministro da Saúde e com a sociedade civil sobre “que soluções necessita a Saúde na Região para sermos capazes de dar aos madeirenses um Sistema Regional de Saúde que corresponda, mais do que às suas expectativas, àquelas que são as suas reais necessidades”.

“Um Sistema Regional de Saúde sem recursos humanos, nomeadamente com falta de médicos internos e com falta de médicos especialistas, é um Sistema Regional de Saúde que está claramente aquém daquele que os madeirenses precisam para verem satisfeitas as suas necessidades na área da Saúde”, rematou João Pedro Vieira.