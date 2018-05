Presidente dos CTT ouvido na assembleia por audio-conferência

Francisco Lacerda, presidente executivo dos CTT, está a serouvido, na Comissão de Economia, Finanças e Turismo da Assembleia Legislativa da Madeira, através de audio-conferência.

O gestor dos CTT está a fazer uma apresentação da evolução da actividade da empresa, marcada pela quebra acentuada do sector de distribuição de correio e pelas apostas no comércio electrónico e no banco Ctt.

Francisco Lacerda garante que o objectivo não é degradar a actividade postal, abandonar parte do território ou despedir funcionários.

Na Madeira, os CTT têm 19 lojas e 35 postos de correio e pretendem manter a aposta. Em seis anos, o volume de correio teve uma quebra de 27,5%.

A audição foi solicitada pelo PCP devido ao que o partido considera a “degradação do serviço postal” e perda de postos de trabalho.