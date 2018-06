Presidente do Automóvel Club de Portugal reúne-se com sócios da Madeira

O Automóvel Club de Portugal (ACP) vai promover um encontro com os sócios da Região Autónoma da Madeira, na próxima quinta-feira, dia 21 de Junho, na delegação do ACP, na Rua da Carreira, Funchal.

Durante o evento, que arranca às 15 horas e contará com a participação de Carlos Barbosa, presidente do ACP, serão dados a conhecer os projectos que estão a ser desenvolvidos pelo Automóvel Club de Portugal, nomeadamente as novidades para o mercado automóvel.

Fundado em 1903, o Automóvel Club de Portugal é uma instituição de utilidade pública, sendo hoje reconhecido como o maior clube português. Tem como missão defender a mobilidade e facilitar o acesso a uma vida saudável. O ACP conta actualmente com 253 mil sócios.