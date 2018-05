Preço dos combustíveis subiu na Madeira no 1º trimestre

Segundo os dados da Alfândega do Funchal, divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, nos primeiros três meses de 2018, o preço médio do gasóleo e da gasolina aumentou face ao ano anterior.

O preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,223 euros, um valor superior ao registado no período homólogo (1,215 euros) e no trimestre anterior (1,197 euros).

No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,465 euros, acima do verificado no período correspondente do ano precedente (1,461 euros), observando-se igualmente um acréscimo face ao observado no 4.º trimestre de 2017 (1,461 euros).

Paralelamente, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na RAM atingiu os 34,4 milhões de litros, valor superior ao do mesmo trimestre do ano precedente em 4,1%.

No 1.º trimestre de 2018 foram introduzidos 24,7 milhões de litros de gasóleo, +5,2% do que no período homólogo.

No que se refere às gasolinas, observou-se que a 95 octanas apresentou uma diminuição homóloga de 2,0%, enquanto a 98 octanas registou um aumento de 16,9%. Entre Janeiro e Março de 2018, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 7,6 e 2,1 milhões de litros, respectivamente.

No caso do gás butano e propano, a introdução no consumo no período em referência rondou as 1,6 e 4,8 mil toneladas, respectivamente, traduzindo pela mesma ordem, uma diminuição de 14,1% e um aumento de 0,3%, em comparação com o 1.º trimestre do ano transacto. Por sua vez, a quantidade introduzida de gás natural foi de 5,2 mil toneladas +21,3% que no trimestre homólogo.