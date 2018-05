Porto Santo recebe hoje a fase final do rs4e - Roar Show for Entrepreneurship

Termina esta sexta-feira, 25 de Maio, a Avaliação Final de Ideias de Negócios, do programa regional de ensino de empreendedorismo rs4e -Road Show for Entrepreneurship, numa sessão que contará com a presença do vice-presidente do governo regional, Pedro Calado.

Para compreender melhor a dinâmica deste evento, o responsável e também júri, Carlos Soares Lopes salientou ao DIARIO que a ideia é “trazer os alunos a uma final, depois de um ano lectivo a participar em actividades de empreendedorismo” e agora passam à final para “apresentar as melhores ideias de negócio”.

Segundo este responsável, foram apresentadas 355 propostas de negócio do ensino secundário e profissional, estando agora representadas as 26 propostas finalistas.

Frisou a motivação e dedicação dos alunos e professores em torno deste projecto que pretende não só facultar as ferramentas, mas permitir também o contacto com outras realidades e com outros colegas, para que possam criar novas ideias.

A apresentação final dos projectos finalistas será realizada no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, às 12h30, para depois o juri anunciar quais os melhores na 13.ª edição do de empreendedorismo rs4e -Road Show for Entrepreneurship que junta na ilha dourada 10 escolas, 5 do secundário e outras cinco do ensino profissional, mais de 90 alunos e 14 professores.